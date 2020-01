Henstedt-Ulzburg - Polizei verhindert Drogenfahrt und stellt Schreckschusswaffen sicher

Avatar_shz von shz.de

06. Januar 2020, 12:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Freitagabend nahmen Polizeibeamte aus Henstedt-Ulzburg

einen VW Polo in der Straße Am Bahnbogen genauer in Augenschein. Sie stellten

fest, dass der Fahrer einen Joint geraucht hatte und verboten ihm die

Weiterfahrt. Zusätzlich stellten sie zwei Schreckschusswaffen sicher, die der

Beifahrer mit sich führte.



Ein aufmerksamer Zeuge teilte der Polizei gegen 19:50 Uhr mit, dass die Insassen

eines VW Polo auf dem Parkplatz einen Joint rauchen. Die Polizeibeamten fanden

das Auto verlassen vor, stellten in der Mittelkonsole jedoch einen Joint und im

Fußraum des Beifahrersitzes zwei Schusswaffen fest. Die Polizeibeamten

ermittelten den Fahrer und dessen Beifahrer in einem nahegelegenen Fast Food

Restaurant.



Der 18-jährige Fahrer aus dem Umland von Henstedt-Ulzburg räumte ein, den Joint

nach dem Einparken geraucht zu haben. Darüber hinaus gab er an, dass er das Auto

nun habe stehen lassen wollen. Um zu gewährleisten, dass der junge Fahranfänger

sein Auto tatsächlich stehen lässt, stellten die Beamten den Autoschlüssel

sicher.



Bei den im Fußraum aufgefundenen Waffen handelte es sich um Schreckschusswaffen,

für die ein kleiner Waffenschein benötigt wird. Diesen konnte der 17-jährige

Norderstedter, der sich als Beifahrer zu erkennen gab, nicht vorlegen. Die

Polizeibeamten stellten eine Pistole und einen Revolver mit insgesamt 83 Schuss

Schreckschussmunition sicher und übergaben den 17-jährigen auf der Wache an

seine Eltern.



Der 17-jährige Norderstedter muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das

Waffengesetz verantworten. Den 18-jährigen Fahrer erwartet ein Strafverfahren

wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.



