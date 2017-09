Henstedt-Ulzburg: Polizei sucht Unfallfahrer

Bad Segeberg (ots) - Bereits am Samstagvormittag, den 02.09.2017,

sind auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Wilstedter Straße zwei

Autos, vermutlich durch dasselbe Fahrzeug, angefahren worden.



Ein Geschädigter hatte seinen grünen VW Transporter im Bereich der

Zufahrt von der Wilstedter Straße aus, eine weitere Geschädigte ihren

schwarze Daewoo Klas im Bereich des Eingangs des Marktes geparkt.



Im Zeitraum von 11:40 bis 12:08 Uhr wurden beide Fahrzeuge nicht

unerheblich beschädigt. Zudem stellten die aufnehmenden Beamten

Trümmerteile eines rechten Scheinwerfers des mutmaßlichen

Verursachers an beiden Fahrzeugen fest.



Nachträgliche Ermittlungen ergaben kürzlich, dass die Teile

zueinanderpassten und zu einem Mazda 626 (Baujahr 1997 bis 2000)

gehören dürften. Nach Angaben eines Zeugen könnte das verursachende

Fahrzeug lilafarbig und mit zwei älteren Herren besetzt gewesen sein.

Zudem sei der Wagen im vorderen rechten Bereich deutlich sichtbar

deformiert gewesen.



Die Polizeistation Henstedt-Ulzburg hat die Ermittlungen

übernommen und bittet Zeugen, denen am Tattag selbst oder in den

darauffolgenden Tagen ein beschriebener Mazda 626 aufgefallen ist,

bei dem der vordere rechte Scheinwerfer fehlte, sich unter 04193

99130 zu melden. Mglw. könnte der Wagen auch in eine Werkstatt zur

Instandsetzung gegeben worden sein. Weiterhin wird der Unfallfahrer

aufgefordert, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.









