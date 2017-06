Henstedt-Ulzburg / Polizei erbittet Hinweise nach zwei Einbrüchen

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag, den 22.06.17 kam es in

Henstedt-Ulzburg zu zwei Einbrüchen. Gegen 01.45 Uhr wurde in eine

Arztpraxis in der Abschiedskoppel eingebrochen. Der Täter, der dabei

videografiert wurde, ist kräftig, etwa 30 Jahre alt und 1,75 bis 1,85

m groß mit Bart. Zur Tatzeit trug er ein dunkles T-Shirt, eine

Jeanshose und dunkle Schuhe. Zwischen 16.00 und 17.30 Uhr

verschafften sich ein oder mehrere Einbrecher zudem gewaltsam Zutritt

zu der Gemeinschaftsschule im Schäferskampweg. Aus der Arztpraxis

wurde ein Tresor (40x40 cm) entwendet, der allerdings leer war.

Weiteres Diebesgut ist bisher nicht bekannt. Die Gesamtschadenshöhe

liegt in beiden Fällen bei mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei

Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter

040-528060 um Hinweise.









Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 23.Jun.2017 | 13:23 Uhr