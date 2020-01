Henstedt-Ulzburg / Polizei erbittet Hinweise nach drei Firmenaufbrüchen

Avatar_shz von shz.de

30. Januar 2020, 10:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Die Polizei bittet nach drei Firmenaufbrüchen in

Henstedt-Ulzburg um Zeugenhinweise. Betroffen waren ein Baustoffhandel in der

Heidekoppel, ein Friseur in der Dorfstraße und die Marktpassage am Rathausplatz,

wobei es hier bei einem Versuch blieb. Der oder die Täter verschafften sich

gewaltsam Zutritt bzw. versuchten dies in der Marktpassage und entwendeten

insgesamt einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Tatzeiten liegen

zwischen Dienstag, den 28.01.2020, 18:40 Uhr, bis Mittwoch, 08:30 Uhr. Die

Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter

040-528060 um Hinweise.



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



