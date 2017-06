Henstedt-Ulzburg / Polizei bittet um Mithilfe bei einer Vermisstenfahndung

Bad Segeberg (ots) - Die Polizei bittet um Mithilfe bei einer

Vermisstenfahndung nach der 45-jährigen Javorka Smailovic. Frau

Smailovic wurde zuletzt heute Morgen gegen 07.30 Uhr in

Henstedt-Ulzburg in der Straße "Am Ring" gesehen. Sie hat ein

scheinbares Alter von etwa 60 Jahren, ist zirka 1,60 bis 1,65 m groß

und hat langes weiß-graues Haare, das möglicherweise zu einem Zopf

gebunden ist. Außerdem hat sie eine auffällige Stimme und einen

auffälligen Gang. Zuletzt trug sie eine schwarze Strickjacke und eine

Hose. Frau Smailovic bedarf dringend ärztlicher Hilfe. Falls Sie

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort machen können, melden Sie sich bitte

unter 110 bei der Polizei.









