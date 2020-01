Henstedt-Ulzburg, Neubrandenburger Straße / 24-Jähriger Pizzabote überfallen

Avatar_shz von shz.de

13. Januar 2020, 12:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Freitag, den 10.01.2020, überfielen in Henstedt-Ulzburg

zwei Männer einen Pizzaboten. Der 24-Jährige hatte gerade eine Bestellung in der

Neubrandenburger Straße ausgeliefert und sich um 19:55 Uhr wieder in sein

Auslieferfahrzeug gesetzt, dass er auf einem Parkstreifen abgestellt hatte.

Plötzlich öffneten zwei Männer von außen die Fahrertür und forderten unter

Androhung von Gewalt seine Geldbörse und sein Mobiltelefon. Der Pizzabote

händigte beides aus woraufhin die Täter zu Fuß in Richtung Rostocker Straße und

weiter in Richtung AKN-Trasse flohen. Der junge Mann fuhr daraufhin zum

Pizza-Lieferservice und verständigte über Notruf die Polizei. Die beiden Täter

waren männlich, etwa 20 Jahre alt und trugen Skimasken. Beide sprachen

akzentfreies Deutsch. Eine Fahndung nach ihnen verlief erfolglos.



Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter

040-528060 um Hinweise. Wer hat die Tat oder eventuelle Vorbereitungshandlungen

beobachtet? Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



