Henstedt-Ulzburg, Hasselbusch / Polizei erbittet Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

Bad Segeberg (ots) - In der Zeit von Mittwoch, den 21.06.17, 19.45

Uhr, bis zum Donnerstag, 12.45 Uhr, kam es in Henstedt-Ulzburg zu

einer Verkehrsunfallflucht im Hasselbusch. Ein auf einem dortigen

Parkplatz abgestellter Opel Meriva wurde deutlich an der Fahrertür

beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.Das

Verursacherfahrzeug ist vermutlich weiß oder hellgrau. Die Polizei

Henstedt-Ulzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter

04193-99130 um Hinweise.









Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 23.Jun.2017 | 13:23 Uhr