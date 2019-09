Henstedt-Ulzburg, Hamburger Straße, Polizei sucht flüchtigen Unfallbeteiligten und Zeugen

Avatar_shz von shz.de

19. September 2019, 14:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwochabend, den 18.09.19, kam es in

Henstedt-Ulzburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 20:00 Uhr ist

es in der Hamburger Straße, gegenüber der Reumannstraße zu einem

Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer gekommen. Der

13-jährige Radfahrer war vermutlich durch einen dunkelblauen Ford

Kombi angefahren worden. Der Junge stürzte und zog sich leichte

Verletzungen zu. Der Fahrer des Pkw fuhr in unbekannte Richtung

davon, ohne sich um den 13-Jährigen zu kümmern.



Die Polizei Henstedt-Ulzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet den Unfallbeteiligten oder mögliche Unfallzeugen, sich unter

04193-99130 zu melden.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell