Henstedt-Ulzburg, Hamburger Straße / Polizei stellt Dieb

Avatar_shz von shz.de

30. Januar 2020, 11:52 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Heute Morgen konnte die Polizei in Henstedt-Ulzburg dank

eines Zeugenhinweises einen Dieb stellen. Der Zeuge hatte sich gegen 03:30 Uhr

bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass zwei bis drei Jugendliche

Getränkekisten in Richtung des Wanderweges am Korl-Barmstedt-Weg transportieren.

Einen der Jugendlichen konnten die Beamten kurze Zeit später in der Nähe

stellen. Es handelt sich bei ihm um einen 26-Jährigen aus Hamburg. Weitere

Personen konnten die eingesetzten Kräfte nicht antreffen. Auf dem Wanderweg

fanden sie allerdings über zehn volle und leere Getränkekisten und einen

Transportwagen. An einem nahegelegenen Supermarkt in der Hamburger Straße fanden

die Polizeibeamten entsprechende Aufbruchspuren am Getränkelager. Der 26-Jährige

zeigte sich geständig. Die Polizeibeamten entließen ihn nach den ersten

polizeilichen Maßnahmen wieder und leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahl

mit Waffen ein, da der junge Mann bei der Tat ein Pfefferspray bei sich trug.



Die Polizei Henstedt-Ulzburg bittet Zeugen, die Hinweise auf die möglichen

weiteren Täter geben können, sich unter 04193-99130 zu melden.



