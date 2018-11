Henstedt-Ulzburg, Hamburger Straße / Polizei erbittet Hinweise nach Straßenverkehrsgefährdung

von shz.de

05. November 2018, 11:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Freitag, den 02.11.18, kam es in

Henstedt-Ulzburg zu einer Straßenverkehrsgefährdung in der Hamburger

Straße. Eine 36-Jährige aus Henstedt-Ulzburg fuhr mit ihrem Peugeot

gegen 13:30 Uhr auf der Hamburger Straße in Richtung Norderstedt, als

ihr in Höhe der Einmündung Galgenweg ein silberfarbener Pkw (älteres

Modell der Daimler-Benz A-Klasse) auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Um

einen Zusammenstoß zu verhindern musste die 36-Jährige auf den Gehweg

ausweichen. Der Mercedes-Fahrer oder Fahrerin fuhr letztendlich über

eine dortige Verkehrsinsel, verlor dort einen Teil des Unterbodens

vom Pkw und fuhr anschließend davon ohne sich um den Vorfall zu

kümmern. Die Polizei Henstedt-Ulzburg hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Zeugen, eventuelle weitere Geschädigte oder

Personen, die Hinweise zum Fahrer oder zum Fahrzeug machen können,

sich unter 04193-991324 zu melden.









