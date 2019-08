Henstedt-Ulzburg, Götzberger Straße - Beteiligter und Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

von shz.de

06. August 2019, 11:33 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Gestern kam es gegen 17:30 Uhr in der

Götzberger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Fahrer

eines Leichtkraftrades verletzte. Der beteiligte Fahrer eines Autos

flüchtete.



Ein 55-jähriger Mann aus Henstedt-Ulzburg fuhr mit seinem

Leichtkraftrad auf der Götzberger Straße (L 75) in Richtung

Henstedt-Ulzburg. Ein Auto überholte den Mann unmittelbar vor einer

Kurve kurz vor dem Ortseingang. Der Henstedt-Ulzburger fuhr nach

rechts auf den Grünstreifen und stürzte dort. Während der Mann

eigenständig aufstehen konnte, fuhr das beteiligte Auto weiter in

Richtung Henstedt-Ulzburg.



Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet

haben oder Angaben zu dem Auto machen können. Hinweise nehmen die

Ermittler der Polizeistation Henstedt-Ulzburg unter 04193/9913-0

entgegen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Mühlberger

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160/3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



