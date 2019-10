Henstedt-Ulzburg - Festnahme nach versuchtem Einbruch in Elektronikgeschäft / Polizei sucht Zeugen

Avatar_shz von shz.de

18. Oktober 2019, 11:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht zum Freitag, den 18.10.19, ist

es in Henstedt-Ulzburg zum Einbruch in ein Elektronikgeschäft

gekommen. Die Polizei konnte im Rahmen der Fahndung zwei Personen

festnehmen.



Um 00:37 Uhr löste der Einbruchalarm an einem Elektronikgeschäft

in der Hamburger Straße aus. Polizisten stellten vor Ort fest, dass

tatsächlich versucht wurde, in das Geschäft einzubrechen. Im Rahmen

einer Nahbereichsfahndung nahmen Polizeibeamte zwei Personen im Alter

von 33 und 24 Jahren aus dem Raum Kiel vorläufig fest.



Beamte der Kriminalpolizei Norderstedt haben die Ermittlungen

aufgenommen und suchen nach Zeugen. Hinweise werden unter der

Telefonnummer 040-528060 entgegengenommen.









