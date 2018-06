Henstedt-Ulzburg - "Falsche Polizisten" festgenommen, größeren Schaden verhindert

von shz.de

19. Juni 2018, 14:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Freitag haben die Beamten der

Polizeistation Henstedt-Ulzburg mit Unterstützung der Kollegen aus

Norderstedt sowie den Diensthundeführern der Polizeidirektion Bad

Segeberg zwei "falsche Polizeibeamte" festgenommen und dabei einen

Schaden von fast 40.000,- EUR verhindert.



Am Donnerstagabend und am Freitag erhielt eine 82-Jährige aus

Henstedt-Ulzburg mehrere Anruf von einem vermeintlichen

Polizeibeamten, der versuchte mit einer bekannten Betrugsmasche

Schmuck und Bargeld in Höhe von knapp 40.000,- EUR zu erbeuten.



Der Mann gab sich am Telefon als "Herr Schwarz" von der Polizei in

Henstedt-Ulzburg aus und teilte mit, dass die Polizei eine

osteuropäische Einbrecherbande festgenommen hätte. Bei den

Einbrechern wurde angeblich eine Liste gefunden, in der der Name der

Angerufenen als mögliches nächstes Einbruchsopfer stand. Des Weiteren

gab der Täter an, dass die Kontodaten der 82-Jährigen mit Hilfe von

Bankangestellten ausgespäht wurden und dass ihr Geld bei ihren Banken

nicht mehr sicher sei.



Der Betrüger forderten die Dame auf, ihr ganzes Bargeld abzuheben

und dieses mit ihren anderen Wertgegenständen einen Polizeibeamten zu

übergeben, der das Bargeld und die Wertgegenstände abholen wird, um

alles genau auf Echtheit zu überprüfen.



Die 82-Jährige hatte bei zwei Banken bereits eine größere Summe

Bargeld abgehoben, als eine aufmerksame Mitarbeiterin der HASPA bei

einer weiteren Bargeldabhebung misstrauisch wurde. Die Angestellte

teilte der Henstedt-Ulzburgerin ihren Verdacht mit und informierte

zusätzlich die Polizei in Norderstedt.



Gemeinsam mit den Kollegen aus Norderstedt und den

Diensthundeführern der Polizeidirektion Bad Segeberg stimmte die

Polizeistation Henstedt-Ulzburg das weitere Vorgehen ab.



Die 82-Jährige erhielt in der Zeit mehrere Kontrollanrufe, in

denen der vermeintliche Polizeibeamte "Herr Schwarz" weitere

Anweisungen erteilte und gleichzeitig den "Druck" auf die ältere Dame

aufrecht hielt.



Schließlich wurde ein weiterer falscher Polizeibeamter benannt und

beschrieben, der das Bargeld und die Wertsachen abholen sollte.



Durch die Polizei wurde die Dame während des gesamten Einsatzes

begleitet und betreut.



Bei der Übergabe schlugen die Beamten dann zu und nahmen einen

20-jährigen fest, der als vermeintlicher Polizeibeamter das Geld und

die Wertgegenstände abholen wollte. In unmittelbarer Nähe verhafteten

die Beamten noch einen weiteren 20-jährigen Täter, der in einem Auto

auf den Boten wartete. Beide Täter stammen aus Hamburg. Sie erwartet

jetzt ein Strafverfahren wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs.



Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die weiteren Ermittlungen

übernommen.



In dem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal daraufhin, dass

echte Polizeibeamte sich niemals nach Bargeld oder Wertgegenständen

erkundigen würden. Auch würde die Polizei zu keinem Zweck Bargeld

oder Wertgegenstände abholen oder in Verwahrung nehmen.



Entscheidend für den polizeilichen Erfolg war in diesem

Zusammenhang auch die aufmerksame Bankangestellte der HASPA, die bei

der Abhebung der größeren Bargeldsumme misstrauisch wurde und mit der

82-Jährigen die Polizei verständigte. Mit ihrer Hilfe konnte ein

erheblicher Schaden zum Nachteil der Dame verhindert werden.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Arnd Habermann

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0151-11717416

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell