Henstedt-Ulzburg - Einbruch in Fast-Food-Restaurant

03. April 2018, 14:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am frühen Montagmorgen sind bislang

unbekannte Täter in ein Fast-Food-Restaurant in der Gutenbergstraße

in Henstedt-Ulzburg eingebrochen.



Die Täter verschafften sich Zutritt zum Restaurant und brachen

anschließend den Tresor auf. Hierbei erlangten sie eine unbekannte

Menge an Bargeld.



Gegen 6:45 Uhr bemerkte eine zur Arbeit erscheinende Angestellte

die Tat und alarmierte die Polizei.



Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen

und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen der Tat. Wer hat zwischen

2:00 und 6:45 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des

Restaurants gesehen? Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei

Norderstedt unter 040 528060 entgegen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Dirk Scheele

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160-3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



