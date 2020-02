Henstedt-Ulzburg - Diebstahl, Bedrohung, Angriff auf Polizeibeamte / Polizei nimmt renitenten Ladendieb fest

Avatar_shz von shz.de

11. Februar 2020, 15:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Nur unter erheblicher Gegenwehr konnte am Montagabend ein

22-jähriger Ladendieb in der Gutenbergstraße in Henstedt-Ulzburg von der Polizei

festgenommen werden, ein Beamter erlitt einen Faustschlag ins Gesicht.



Ein Warenhausdetektiv hatte gegen 20:30 Uhr über Notruf die Polizei verständigt,

da ein aufgedeckter Warendiebstahl in dem Geschäft eskaliert war. Der Täter war

dem Detektiv zunächst friedlich in die Büroräume gefolgt, nachdem dieser beim

versuchten Diebstahl einer Musikbox beobachtet worden war. Die Situation spitze

sich jedoch schnell zu: Beleidigungen des Detektives durch den Warendieb folgten

Bedrohungen und der gezielte Wurf eines Schraubenschlüssels. Auf die Situation

aufmerksam gewordene Mitarbeiter versuchten daraufhin erfolglos, die Flucht des

Diebes zu verhindern.



Im Eingangsbereich des Geschäftes trafen der Täter, zwei ihn begleitende

Personen mitsamt eines Kampfhundes sowie der Ladendetektiv erneut aufeinander.

Auch die zwischenzeitlich alarmierten Polizeikräfte kamen hinzu. Bei der nun

folgenden Festnahme kam es zu Faustschlägen gegen den Ladendetektiv und einen

der Polizeibeamten. Erst im Anschluss gelang es, den Angreifer zu Boden zu

bringen. Dessen Begleitung hatte sich zwischenzeitlich entfernt und wurde vor

Ort nicht mehr angetroffen.



Die Polizisten durchsuchten den Täter und fanden hierbei diverse Werkzeuge, eine

geringe Menge Marihuana sowie ein zugriffsbereites Einhandmesser, bei dem es

sich um einen verbotenen Gegenstand handelt. Das bloße Mitführen einer solchen

Waffe wirkt sich bei einem Diebstahl strafverschärfend aus.



Das Einhandmesser des aus dem Kaltenkirchener Umland stammenden Täters wurde

sichergestellt. Er selbst konnte nach Personalienfeststellung und Entnahme einer

Blutprobe wieder entlassen werden. Ihn erwarten diverse Strafverfahren, unter

anderem wegen versuchten Diebstahls, Körperverletzung, Widerstand, Verstoß gegen

das Betäubungsmittel- und Waffengesetz.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Marc Ziehmer

Telefon: 04551-884-2020

E-Mail: Marc.Ziehmer@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4517695

OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell