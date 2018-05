Henstedt-Ulzburg - Betrüger ins Netz gegangen

von shz.de

18. Mai 2018, 10:33 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwochmorgen um 09:10 Uhr nahmen

Polizeibeamte aus Henstedt-Ulzburg in der Hamburger Straße einen

Betrüger auf frischer Tat fest.



Der erwischte 33-jährige Drogenkonsument aus Hamburg war gerade

dabei, mehrere Pakete in Besitz zu nehmen, welche er an eine

sogenannte Fake-Adresse schicken ließ. Er hatte dazu ein Namensschild

an einem Wohnhaus verändert.



Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen

und klärt derzeit den Umfang des eingetretenen Schadens. Der

Festgenommene legte ein Geständnis ab. Er ist bereits wegen ähnlicher

Delikte in Erscheinung getreten. Nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen kam der Mann auf freien Fuß.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Dirk Scheele

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160-3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell