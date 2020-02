Henstedt-Ulzburg, Bahnhofstraße - Mehrere Transporteraufbrüche, hochwertiges Werkzeug entwendet

Avatar_shz von shz.de

11. Februar 2020, 15:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es im Bereich der

Bahnhofstraße und des Rotdornstieges in Henstedt-Ulzburg zu mehreren

Fahrzeugaufbrüchen. Bislang unbekannte Täter haben hier insgesamt vier

abgestellte Transporter aufgebrochen und aus dem Fahrzeuginnenraum unter anderem

hochwertige Akkuwerkzeuge sowie ein Rauchgasanalysegerät entwendet. Hierdurch

entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.



Der Diebstahl wurde von allen betroffenen Fahrzeughaltern am Montagmorgen

festgestellt und bei der Polizei Henstedt-Ulzburg zur Anzeige gebracht. Die

Beamten nahmen die Ermittlungen auf und führten bei allen Transportern eine

Spurensicherung durch.



Hinweise auf mögliche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich rund um die

Bahnhofstraße nimmt die Polizei Henstedt-Ulzburg unter der Telefonnummer

04193-99130 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Marc Ziehmer

Telefon: 04551-884-2020

E-Mail: Marc.Ziehmer@polizei.landsh.de



