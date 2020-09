Hennstedt: Verkehrsunfallflucht in Hennstedt - Zeugen gesucht

Avatar_shz von shz.de

09. September 2020, 12:23 Uhr

Hennstedt (ots) - Dienstagmittag hat sich eine Unfallflucht im Begegnungsverkehr in Hennstedt ereignet. Die Polizei sucht Zeugen.



Um 11:58 Uhr verunfallten zwei Fahrzeuge auf der Fedderinger Straße im Begegnungsverkehr. Der Unfallverursacher missachtete das Rechtsfahrgebot und entfernte sich nach dem Unfall widerrechtlich in einer blauen Mercedes B-Klasse vom Unfallort. Infolge des Unfalls wurde der Außenspiegel am Fahrzeug der 26-jährigen Heiderin beschädigt. Die Anzeigende versuchte noch erfolglos dem Unfallverursacher nachzueilen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 100 Euro.



Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Hennstedt unter 04836 / 2559920.



Jochen Zimmermann



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010 Mobil: +49 (0) 171 290 11 07 E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/52209/4701843 OTS: Polizeidirektion Itzehoe



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell