Hennstedt: Trunkenheit am Steuer

Avatar_shz von shz.de

31. Januar 2020, 13:53 Uhr

Hennstedt (ots) - In der Nacht zu heute hat eine Streife einen Mann

kontrolliert, der unter dem nicht unerheblichen Einfluss von Alkohol mit einem

Auto in Hennstedt unterwegs gewesen ist. Er musste sich der Entnahme einer

Blutprobe stellen.



Kurz vor Mitternacht kam einer Streife in der Feldstraße ein Auto mit

eingeschaltetem Fernlicht entgegen. Ob dieses Umstandes entschlossen sich die

Beamten, das Fahrzeug zu überprüfen. Sie wendeten den Streifenwagen und sahen

den Verdächtigen gerade noch in einer Tiefgarage verschwinden. Dort suchten sie

den Wagen auf und kontrollierten den Insassen. Der machte einen angetrunkenen

Eindruck und roch nach Alkohol. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab

einen Wert von 1,72 Promille. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe

an, beschlagnahmten den Führerschein und fertigten eine Anzeige wegen der

Trunkenheit im Verkehr.



Merle Neufeld



