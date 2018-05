Hennstedt (Dithmarschen): Störung der Totenruhe und Diebstahl

von shz.de

02. Mai 2018, 14:03 Uhr

Hennstedt (ots) - Mitte bis Ende April 2018 ist es auf dem

Hennstedter Friedhof zu mehreren Diebstählen gekommen. Die Polizei

sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.



Im Zeitraum vom 14. April bis zum 28. April 2018 bedienten sich

dreiste Unbekannte an der Dekoration mehrerer Gräber auf dem Friedhof

in der Friedhofstraße. Neben einer Kupfervase auf einer Marmorplatte

und einer Laterne aus Messing auf einem Granitfuß entwendeten sie

einen Bronze-Engel. Während sich eine der Taten definitiv zwischen

dem 20. und dem 22. April 2018 ereignete, lassen sich die anderen

Tatzeiträume nicht näher eingrenzen. Hinweise auf die Täter gibt es

bis jetzt nicht - Zeugen sollten sich daher an die Polizei in

Hennstedt unter der Telefonnummer 04836 / 1310 wenden.



