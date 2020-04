Hemmingstedt: Folgemeldung zu 200407.3

Avatar_shz von shz.de

07. April 2020, 13:12 Uhr

Hemmingstedt (ots) - Nachdem es am Wochenende zu einem Einbruch in den Kindergarten in Hemmingstedt gekommen ist, suchten Einbrecher in der Nacht zu heute den Ort erneut auf. Sie stahlen unter anderem einen zweiten Rechner.



Die Täter stiegen in das Objekt in der Bahnhofstraße über ein Fenster ein und stahlen einen neuwertigen PC im Wert von 600 Euro sowie ein weiteres Bürogerät. Der angerichtete Sachschaden dürfte bei rund 400 Euro.



Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt nicht. Zeugen sollten sich in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.



Merle Neufeld



