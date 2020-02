Hemmingstedt: Brand eines kombinierten Wohn- und Geschäftshauses

Avatar_shz von shz.de

03. Februar 2020, 12:03 Uhr

Hemmingstedt (ots) - Am Samstagmorgen ist es in Hemmingstedt zu einem Feuer in

einem kombinierten Wohn- und Geschäftsgebäude gekommen. Die Brandursache ist

derzeit noch unklar, die Ermittlungen der Heider Kripo laufen.



Um 08.45 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Meldorfer Straße aus, da es in

einem Gebäude zu einer starken Rauchentwicklung kommen sollte. Personen befanden

sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr in dem Objekt, das nahezu

komplett verqualmt und verrußt war. Die Feuerwehr verschaffte sich über ein

Fenster Zutritt zu dem Haus und löschte den Brand, der aus unklarer Ursache in

einem Zimmer entstanden war.



Laut ersten Schätzungen dürfte der reine Brandschaden bei etwa 6.000 Euro

liegen, der durch Ruß verursachte Schaden beläuft sich vermutlich auf etwa das

Zehnfache.



Die Heider Kripo hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen.



Merle Neufeld



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/4509531

OTS: Polizeidirektion Itzehoe



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell