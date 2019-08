Hemmingstedt: Anhänger entwendet

von shz.de

15. August 2019, 10:03 Uhr

Hemmingstedt (ots) - Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch ist von

einem Grundstück in Hemmingstedt ein Anhänger verschwunden. Die

Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe oder auf

den Verbleib des Hängers geben können.



Im Zeitraum von Dienstag, 20.00 Uhr, bis Mittwoch, 12.05 Uhr,

stahlen Unbekannte den mit einem Schloss gesicherten, silberfarbenen

und zweiachsigen Anhänger des Herstellers Saris von einem Grundstück

in der Büsumer Straße. Zum Zeitpunkt des Verschwindens befand sich an

dem Hänger, Wert rund zweitausend Euro, das Kennzeichen HEI-DE 947.



Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Heide unter der

Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.



