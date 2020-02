Hemmingstedt: Alkoholeinfluss vermutlich unfallursächlich

Avatar_shz von shz.de

03. Februar 2020, 13:03 Uhr

Hemmingstedt (ots) - Vermutlich war es der vorangegangene Genuss von Alkohol,

der am Freitagabend ursächlich für einen Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung

eines Kleinkraftrades in Hemmingstedt gewesen ist. Der Unfallfahrer kam

schwerverletzt in ein Krankenhaus.



Gegen 20.15 Uhr rückte eine Streife aus, nachdem der Fahrer eines Motorrades von

der Straße Hohenheide nach rechts von der Straße abgekommen und im Graben

gelandet ist. Eine Unfallzeugin berichtete, ihr sei das Fahrzeug in

Schlangenlinien entgegengekommen und schließlich mit einem großen Schlenker nach

rechts in den Graben gefahren. Die Zeugin und die Besatzung eines

Rettungswagens, der sich zufällig hinter dem Roller befand, hielten und halfen

dem Verunglückten. Bei ihm stellten die eingesetzten Beamten starken Atemalkohol

fest und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Die Maßnahme erfolgte im

Krankenhaus, wohin der Rettungswagen den Dithmarscher mit einer Kopfverletzung

und Prellungen brachte. Der 44-Jährige muss sich nun wegen der Trunkenheit im

Verkehr verantworten, seinen Führerschein beschlagnahmten die Einsatzkräfte.



Merle Neufeld



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/4509627

OTS: Polizeidirektion Itzehoe



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell