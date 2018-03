Hemme: Unfallverursacher gesucht

von shz.de

30. März 2018, 16:33 Uhr

Hemme/Dith. (ots) - Am Donnerstag, den 29. März 2018, gegen 11.45

Uhr, befuhr eine 27jährige Paketzustelllerin den Sandweg (K 68)

zwischen Hemmerwurth und Hemme. Etwa 500 m vor Hemme kam ihr auf der

schmalen Straße ein weißer Sprinter oder Wohnmobil entgegen. Obwohl

die 27jährige deutlich verlangsamte und ganz rechts fuhr, machte der

Fahrer des entgegenkommenden Autos keine Anzeichen zu reagieren. Es

kam zu einem Zusammenprall der Außenspiegel, die dabei beschädigt

wurden. Der Fahrer fuhr jedoch weiter, ohne auf das Ereignis zu

achten. Die Polizei in Lunden sucht nun den Fahrer eines weißen

Sprinters oder Wohnmobils. Das Fahrzeug hatte über der Frontscheibe

den auffälligen, verschnörkelten Schriftzug " Horses". Der Fahrer

wird als älterer Mann mit grauen Haaren beschrieben, der zum

Unfallzeitpunkt einen Gegenstand in der Hand hielt. Wer den Wagen

kennt, melde sich bitte bei der Polizei in Lunden unter 04882-1410.



Stefan Hinrichs









Rückfragen bitte an:

Stefan Hinrichs

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2002

Mobil: +49 (0) 171 3375356

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell