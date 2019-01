Helse: Unbekannte schießen auf Hühnervögel

von shz.de

23. Januar 2019, 11:13 Uhr

Helse (ots) - Am vergangenen Sonntag haben Unbekannte in Helse aus

einem Fahrzeug heraus auf Fasane geschossen. Nach Ansprache durch

eine Zeugin flüchteten die Personen, Verletzungen erlitten die Tiere

offenbar nicht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Um 13.15 Uhr beobachtete eine Anwohnerin der Darenwurther

Chaussee einen dunklen, fünftürigen BMW Kombi, der gegenüber der

Hausnummer 19 hielt. In dem Fahrzeug saßen vier vermutlich männliche

Personen, von denen eine durch ein geöffnetes Fenster einen Schuss

auf vier Fasane auf einer Weide abgab. Hierzu nutzte der Schütze nach

Einschätzung der Zeugin ein Luftgewehr. Nach dem Vorfall sprach die

Frau die Fahrzeuginsassen an, worauf diese in ihrem Wagen in die

Straße Achter´n Dörp flüchteten. Die Vögel blieben offenbar

unverletzt.



Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder auf den BMW, der Heider

Kennzeichen trug, geben können, sollten sich bei der Polizei in Marne

unter der Telefonnummer 04851 / 95070 melden.



Merle Neufeld









