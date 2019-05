Helse: Absperrgeät verschwunden

von shz.de

Helse/Dithmarschen (ots) - In den frühen Morgenstunden des 26.Mai

2019 (gegen 03.30 Uhr) wurde die Marner Polizei zu einem ungünstig

abgestellen Pkw in die Helserdiekerstroot nach Helse gerufen. Die

Beamten stellen einen VW Sharan mit rumänischem Kennzeichen und

Rechtslenker fest, der tatsächlich eine Gefahrenstelle darstellte.

Das Auto war wohl wegen eines Defektes dort abgestellt worden. Zur

Sicherung der Gefahrenstellen positionierten die Beamten zwei

beleuchtete Faltkegel sowie vier gelbe Warnlichter vor dem Fahrzeug.

Am Auto hinterließen sie einen Hinweis, sich doch bei der Polizei in

Marne zu melden. Als die Frühschicht dann das Material um 07 Uhr

wieder abholen wollte, waren Fahrzeug und Leuchtkegel verschwunden.

Alle Bemühungen, das Gerät wiederzuerlangen, schlugen bislang fehl.

Auch von dem Wagen fehlt jede Spur. Die Polizei in Marne sucht nun

nach Personen, die Hinweise auf den rumänischen Sharan mit

Rechtslenker geben können.



