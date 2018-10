Helgoland: Seenotfall einer Segelyacht vor Helgoland

von shz.de

09. Oktober 2018, 09:32 Uhr

Helgoland (ots) - Montagabend ist eine rund 14 Meter lange

Segelyacht kurz vor Helgoland in Seenot geraten. Unter Einsatz eines

Seenotrettungskreuzers und eines SAR-Hubschraubers gelang die Rettung

der Yacht. Zu Personenschäden kam es nicht.



Um 20.51 Uhr meldete der Skipper der Segelyacht "Regina Maris",

Heimathafen Meldorf, einen Seenotfall an Bord des Bootes. Das Boot

sollte sich etwa einen Kilometer vor Helgoland befinden und aufgrund

von Problemen mit dem Segel manövrierunfähig sein. Die Seenotleitung

entsandte auf den Hilferuf hin den Seenotrettungskreuzer "Harro

Koebke" und einen SAR-Hubschrauber. Etwa fünf nautische Meilen

nord-östlich von Helgoland konnte die Segelyacht geortet werden. Das

SRK-Tochterboot "Notarius" schleppte die "Regina Maris" sicher in den

Südhafen von Helgoland, wo sie kurz nach Mitternacht festmachte. Die

beiden Besatzungsmitglieder, ein Vater mit Sohn im jugendlichen

Alter, blieben unversehrt. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass

bei der Ansteuerung auf Helgoland ein Haltebolzen des Großbaumes

gebrochen und die Hydraulik der Ruderanlage abgerissen war. Trotz der

eingesetzten Hilfspinne war aufgrund des vorherrschenden Seeganges

der Skipper der Segelyacht nicht mehr in der Lage, das Boot zu

manövrieren. Nach derzeitigen Erkenntnissen besaß keines der

Besatzungsmitglieder trotz einer an Bord eingebauten Seefunkstelle

das zum Betrieb erforderliche Seefunkzeugnis.



Die Ermittlungen in dieser Sache hat die

Wasserschutzpolizeistation Helgoland übernommen.



