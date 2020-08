Helgoland: Flugunfall eines Motorseglers auf Flugplatz

Avatar_shz von shz.de

Helgoland (ots) - Am Sonntagvormittag ist es auf dem Flugplatz der Düne von Helgoland zu einem Flugunfall mit einem Motorsegler gekommen.



Gegen 10.55 Uhr flog der Pilot die Landebahn mit dem Luftfahrzeug an. Beim Anflug sackte der Motorsegler in einem überzogenen Flugzustand aus etwa fünf Metern Höhe ab und schlug noch vor der Piste auf die Überrollfläche aus Sand auf. Dadurch entstand ein Sachschaden an Zaunpfeilern und am Draht des Begrenzungszaunes.



Der Pilot und sein Passagier blieben unverletzt. Am Motorsegler entstand ein leichter Sachschaden.



