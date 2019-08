Heist - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer nach Vorfahrtsmissachtung

von shz.de

12. August 2019, 12:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Samstag, d. 10.08.19, kam es in Heist zu

einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad,

infolgedessen der Motorradfahrer leicht verletzt wurde.



Der 60jährige Fahrer einer Harley-Davidson befuhr die B431 in

Heist mit Richtung Wedel. Ein 72jähriger Opelfahrer fuhr auf der

Hauptstraße in Richtung B431. An der Einmündung B432 / Hauptstraße

bog der Opelfahrer nach links auf die B431 in Richtung Uetersen ab.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen übersah er hierbei den

herannahenden und vorfahrtberechtigten Motorradfahrer. Es kam zum

Zusammenstoß beider Fahrzeuge.



Der 60jährige Motorradfahrer aus dem Kreis Pinneberg wurde durch

den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus

eingeliefert. Der Opelfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.



Der Einmündungsbereich wurde während der Rettungsmaßnahmen und

Unfallaufnahme für knapp eine Stunde voll gesperrt.



Es entstand ein geschätzter Sachschaden von zirka 4500 Euro.









