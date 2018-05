Heiligenstedtenerkamp: Umweltsünder - Zeugen gesucht!

von shz.de

16. Mai 2018, 10:03 Uhr

Heiligenstedtenerkamp (ots) - Bereits Ende April 2018 hat ein

Unbekannter in Heiligenstedtenerkamp eine größere Menge Öl im

Erdreich entsorgt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise

auf den Umweltsünder geben können.



Im Zeitraum vom 28. April, 12.00 Uhr, bis zum 29. April, 12.20

Uhr, goss eine Person seitlich einer Spurbahn, Straße Landwehr, eine

größere, nicht näher definierbare Menge Altöl auf den Grünstreifen.

Das Öl sickerte ins Erdreich, was ein Ausbaggern der betroffenen

Stellen erforderlich machte. Einsatzkräfte entnahmen Bodenproben und

fertigten eine Anzeige wegen des Umweltverstoßes, die zuständige

Behörde erhielt Kenntnis.



Bisher haben die Umweltermittler des Polizeibezirksreviers Heide

keinerlei Hinweise auf den Täter erlangen können. Zeugen sollten sich

daher unter der Telefonnummer bei der Polizei melden.



Merle Neufeld









