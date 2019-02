Heiligenstedtenerkamp: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

von shz.de

04. Februar 2019, 10:53 Uhr

Heiligenstedtenerkamp (ots) - Am Freitag hat eine Streife einen

Mofafahrer in Heiligenstedtenerkamp überprüft und dabei einige

Verstöße festgestellt. Unter anderem stand der junge Mann unter dem

Einfluss von Cannabis.



Kurz vor 18.00 Uhr fiel den Beamten in der Hauptstraße ein Mofa

auf, das deutlich schneller unterwegs war als erlaubt. Dies nahmen

die Einsatzkräfte zum Anlass, das Gefährt und seinen Nutzer zu

checken. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der 20-Jährige

lediglich im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung war und keine

Fahrerlaubnis besaß. Diese wäre für das Führen des offensichtlich

nicht gedrosselten Zweirades erforderlich gewesen. Zudem besaß der

junge Verkehrsteilnehmer eine auffällig blasse Gesichtsfarbe und

glasige und wässrige Augen. Dahingehend befragt, räumte er ein, vor

einigen Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest verlief

positiv, worauf die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe

anordneten.



Der 20-Jährige wird sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis

und unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten müssen.



Merle Neufeld









