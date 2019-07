Heiligenstedten: Einbruch in Bäckerei-Filiale

von shz.de

03. Juli 2019, 11:03 Uhr

Heiligenstedten (ots) - In der Nacht zu Dienstag ist es zu einem

Einbruch in eine Bäckerei-Filiale im OBI-Markt in Heiligenstedten

gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den

Tätern geben können.



Im Zeitraum von Montag, 21.00 Uhr, bis Dienstag, 05.20 Uhr,

suchten die unbekannten Täter die im Eingangsbereich befindliche

Bäckerei-Filiale des Baumarktes in der Straße Juliankadamm auf. Sie

hebelten eine Fensterscheibe heraus, stiegen in die Bäckerei ein und

versuchten, den Tresor eines Geldautomaten im Nebenraum aufzuhebeln.

Dieser hielt stand und die Täter flüchteten ohne Beute.



Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.



Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu verdächtigen

Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe machen können. Hinweise bitte

an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/60 20.



Maike Pickert









Rückfragen bitte an:

Maike Pickert

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell