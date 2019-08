Heiligenstedten: Betrunken auf dem Mofa unterwegs

von shz.de

12. August 2019, 12:03 Uhr

Heiligenstedten (ots) - Am Freitagabend haben Passanten in

Heiligenstedten einen Mofafahrer inklusive Begleiterin gestoppt, weil

das Paar offensichtlich stark alkoholisiert war. Der Fahrzeugführer

musste sich einer Blutprobenentnahme stellen.



Kurz nach 21.00 Uhr alarmierten Anwohner der Blomestraße die

Polizei, nachdem sie ein betrunkenes Duo auf einem Motorroller

angehalten hatten. Laut eigenen Angaben wollte der Beschuldigte sich

nach dem Konsum von Wodka und Bier mit seiner Freundin auf den

Heimweg nach Dithmarschen machen. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann

ergab einen Wert von 2,12 Promille. Zudem wollte der 30-Jährige am

Morgen einen Joint geraucht haben. Er musste sein Fahrzeug

stehenlassen und sich der Entnahme einer Blutprobe auf dem Itzehoer

Revier unterziehen. Dem Mofafahrer winkt nun eine Anzeige wegen der

Trunkenheit im Verkehr.



