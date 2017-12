Heiligenstedten / BAB 23 - Geisterfahrer sorgt für Unfall auf der Autobahn

von shz.de

erstellt am 20.Dez.2017 | 14:43 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Heute Morgen hat ein Falschfahrer auf der

Autobahn 23 im Kreis Steinburg einen Verkehrsunfall verursacht,

infolgedessen die Polizei weitere Zeugen sowie den flüchtigen

Geisterfahrer sucht.



Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr ein bislang

unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem PKW im Bereich der

Anschlussstelle Itzehoe-Süd auf die Autobahn 23 in Richtung Hamburg

auf, setzte seine Fahrt ab dort jedoch fälschlicherweise in

Fahrtrichtung Norden (Heide) fort.



Durch dieses verbotswidrige Verhalten war der Unbekannte seither

als Geisterfahrer im Berufsverkehr unterwegs und verursachte gegen

7.30 Uhr einen Unfall zwischen den Anschlussstellen Itzehoe-Süd und

Itzehoe-Nord. Eine 27-jährige Autofahrerin registrierte die ihr

entgegenkommenden Scheinwerfer und wich dem Falschfahrer

geistesgegenwärtig aus. Im Rahmen dieses Ausweichmanövers touchierte

die Fahrerin des VW Passats mit ihrem Kombi die Mittelschutzplanke Im

weiteren Verlauf gelang es ihr, das Fahrzeug auf dem Seitenstreifen

zum Stehen zu bringen. Glücklicherweise blieb die Frau unverletzt. An

dem Passat entstand ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von

etwa 2000 Euro.



Der unbekannte Falschfahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort.



Die Polizei ermittelt derweil gegen den bis dato unbekannten

Autofahrer wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs durch

Entgegenfahren auf der Autobahn (§315c StGB).



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und

insbesondere zu dem gesuchten Falschfahrer bzw. zu dessen Fahrzeug

sowie zum Kfz-Kennzeichen machen können, werden gebeten, ihre

Beobachtungen unter 04121-40920 den Ermittlern beim Autobahnrevier in

Elmshorn mitzuteilen.



Weiter fordert die Polizei den Geisterfahrer und Unfallverursacher

auf, sich umgehend bei der Polizei zu melden.



Bereits am gestrigen Nachmittag ist es auf der Südfahrbahn der

Autobahn 23 ebenfalls zu einer Geisterfahrt in Richtung Norden

gekommen. Ein Unfall blieb glücklicherweise aus. Seitens der

eingesetzten Polizeikräfte konnten jedoch keine weiteren Hinweise auf

den gemeldeten Falschfahrer im Bereich zwischen den Anschlussstellen

Itzehoe-Mitte und Itzehoe-Nord erlangt werden.



Aufgrund der beiden Vorfälle überprüften Beamtinnen und Beamte des

Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Pinneberg die Anschlussstellen

entlang der Autobahn 23 auf etwaige bauliche Mängel oder

Schwachstellen hinsichtlich der dortigen Beschilderungen. Die Polizei

konnte jedoch keine Beanstandungen feststellen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Nico Möller

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0160-3619378

E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell