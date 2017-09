Heiligenstedten: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht!

Heiligenstedten (ots) - Am vergangenen Freitag hat ein Unbekannter

das geparkte Auto einer jungen Frau auf dem Parkplatz eines

Baumarktes in Heiligenstedten zerkratzt. Die Polizei sucht nun nach

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.



Die Mitarbeiterin des Marktes stellte ihren Wagen gegen 11.30 Uhr

auf dem Parkplatz der Firma Haupthoff im Juliankadamm ab. Als sie

gegen 16.30 zu dem roten VW Beetle zurückkehrte, stellte sie an der

Beifahrertür frische Beschädigungen fest - jemand hatte mit einem

unbekannten spitzen Gegenstand einen Stern und einige Buchstaben in

den Lack geritzt. Die Schadenshöhe dürfte sich auf etwa 500 Euro

belaufen.



Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sollten

sich bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020

melden.



