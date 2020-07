Heiligenstedten (A 23) - schwerer Verkehrsunfall auf der A23

Avatar_shz von shz.de

09. Juli 2020, 12:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwoch (08.07.2020) ist es auf der Autobahn 23 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 40jähriger Duisburger gegen 20:10 Uhr die Autobahn in Richtung Hamburg. Zwischen den Anschlussstellen Itzehoe Nord und Itzehoe Mitte wechselte der BMW auf die linke Spur.



Aus bisher noch ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Mittelleitplanke.



Das Polizeirevier Itzehoe nahm den Unfall auf.



Neben dem Halter befanden sich noch zwei weitere Insassen im Fahrzeug. Während der 40jährige Fahrzeugführer und sein 34jähriger Beifahrer unverletzt blieben, verletzte sich ein 44jähriger Insasse schwer und wurde in ein Krankenhaus nach Itzehoe gebracht. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.



Die Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr geräumt und der verunfallte BMW abgeschleppt. Die Fahrbahn wurde im Anschluss durch die Autobahn- und Straßenmeisterei abgestreut.



An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Mittschutzplanke wurde ebenfalls stark beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Sachschaden bei knapp 25.000 Euro liegen. Die Fahrbahn in Richtung Itzehoe Mitte war kurzfristig einseitig gesperrt. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Segeberg - Pressestelle - Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg



Sandra Firsching Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160/3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4647569 OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell