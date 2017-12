Heikendorf / Laboe: Polizeistation Heikendorf führte Verkehrskontrollen durch

von shz.de

erstellt am 12.Dez.2017 | 09:03 Uhr

Heikendorf / Laboe (ots) - Montagvormittag haben Beamte der

Heikendorfer Polizeistation zwei stationäre Kontrollen durchgeführt.

Zwei Fahrer fielen mit erhöhten Alkohol- bzw. Betäubungsmittel-Werten

auf.



Zunächst postierten sich die Polizisten im Zeitraum zwischen 08:30

Uhr bis 09:30 Uhr im Brodersorfer Weg in Laboe und kontrollierten

hier insgesamt 31 Fahrzeuge. Ein 57-Jähriger hatte einen

Atemalkoholwert von 0,65 Promille, ein Ermittlungsverfahren wurde

eingeleitet. Fünf weitere Fahrer konnten kein beziehungsweise

mangelhaftes Erste-Hilfe-Material vorweisen.



Anschließend kontrollierten sie im Zeitraum von 11:30 Uhr bis

12:30 Uhr 23 weitere Fahrzeuge in der Straße Teichtor in Heikendorf.

Hier fiel ein 51-Jähriger auf, der seinen Wagen unter dem Einfluss

von THC gelenkt hatte. Eine Blutprobenentnahme erfolgte anschließend,

um den genauen Wert zu bestimmen. Vier Wagen verfügten über kein oder

mangelhaftes Erste-Hilfe-Material.



Die Kontrollen fanden im Rahmen der aktuellen TISPOL-Kontrollwoche

mit dem Schwerpunkt, Alkohol und Drogen im Straßenverkehr zu

bekämpfen, statt.



TISPOL (Traffic Information System Police) wurde durch die

Verkehrspolizeien Europas gegründet, um die Verkehrssicherheit und

Strafverfolgung europaweit zu verbessern. Das Hauptziel von TISPOL

ist die Reduzierung der Anzahl der Getöteten und Schwerverletzten auf

Europas Straßen. Die ständigen Schwerpunktthemen sind u.a.

Geschwindigkeit, Sicherheitsgurt, Alkohol und Drogen und auch der

gewerbliche Güter- / Personenverkehr.



Matthias Arends









