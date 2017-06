Heide: Widerstand nach Körperverletzung

Heide (ots) - Nachdem es am Donnerstagabend zwischen einem Mann

und einer Frau mehrfach zu Streitigkeiten bis hin zur

Körperverletzung gekommen ist, brachten Polizisten den 37-Jährigen

Aggressor ins Polizeigewahrsam. Hierbei leistete er heftigen

Widerstand.



Nach einem Einsatz in einer Heider Wohnung wegen

Beziehungsstreitigkeiten erteilten Polizisten dem männlichen Part,

der seine Freundin körperlich angegangen hatte, am frühen Abend einen

Platzverweis für das gemeinsame Zuhause. Daran hielt sich der

Beschuldigte nicht, so dass die Polizei um 21.40 Uhr neuerlich die

Anschrift aufsuchte. Trotz der Anwesenheit der Beamten griff der

37-Jährige seine Bekannte an, so dass die Polizisten den Mann

letztlich zu Boden brachten, wogegen er sich kräftig wehrte.

Letztlich legten die Einsatzkräfte dem Alkoholisierten Handfesseln an

und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Ein hier freiwillig

absolvierter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,14 Promille.



Der Beschuldigte muss sich nun wegen der Körperverletzung und dem

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.



Merle Neufeld









