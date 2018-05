Heide: Warnung vor Erpressermails!

von shz.de

15. Mai 2018, 15:03 Uhr

Heide (ots) - Innerhalb der letzten Tage sind bei der Heider Kripo

einige Anzeigen eingegangen, nachdem Unbekannte versucht haben, per

erpresserischer E-Mail von den angeschriebenen Opfern Geld zu

erlangen. Keiner der Geschädigten ging auf die Forderungen ein - die

Polizei warnt dringend davor, in derartigen Fällen Geld zu

überweisen.



Seit der vergangenen Woche beschäftigt sich die Kripo mit vier

Fällen, in denen unbekannte Schreiber per E-Mail vorgaben, die

Computer der Angeschriebenen gehackt und einen Trojaner auf den PCs

installiert zu haben. Mit Hilfe von diesem Computerprogramm hätten

sie die Betroffenen während des Besuches einer pornografischen

Internetseite und damit verbundenen sexuellen Handlungen gefilmt. Die

dabei entstandenen Aufnahmen würden sie nur gegen Zahlung von 500

Euro an eine Bitcoin-Adresse nicht veröffentlichen.



In den vorliegenden Fällen zahlte keines der Opfer das Geld und

meldete den Sachverhalt bei der Polizei. Leider gestalten sich die

Ermittlungen der Kripo schwierig. Die Beamten gehen davon aus, dass

die Täter vom Ausland aus agieren und bundesweit aktiv sind. Sie

warnen dringend davor, auf eine E-Mail hin Geld zu überweisen - auch

wenn die Betrüger einen erheblichen Druck auf ihre Opfer ausüben!



Merle Neufeld









