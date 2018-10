Heide: Von der Tafel ins Gefängnis...

von shz.de

09. Oktober 2018, 11:23 Uhr

Heide (ots) - Nachdem sich ein Mann am Montag mit Lebensmitteln

bei der Heider Tafel eingedeckt hatte, ging es für ihn nicht direkt

nach Hause, sondern erst einmal in die Justizvollzugsanstalt - er

hatte noch offene Haftbefehle.



Gegen 12.30 Uhr kontrollierte eine Streife des Heider

Polizeibezirksreviers einen Radler, weil dieser an einer Ampelanlage

im Heider Stadtgebiet das für ihn geltende Rotlicht missachtete und

sein Bike zudem gefährlich mit Tüten behängt hatte. Wie sich

herausstellte, kam der 39-Jährige gerade von einer

Lebensmittelausgabe und befand sich auf dem Heimweg. Sein Zuhause

erreichte er gestern allerdings nicht mehr, denn gegen ihn bestanden

zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Itzehoe. Da er die darin

geforderte Geldsumme nicht zahlen konnte, brachten die Einsatzkräfte

ihn in die Justizvollzugsanstalt - die Lebensmittel lieferten sie

aber zunächst der Ausgabestelle zurück.



