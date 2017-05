Heide: Viele waren viel zu schnell...

Heide (ots) - Innerhalb von nur einer Stunde haben Polizeibeamte

des Polizeibezirksreviers Heide am Montag am Übergang von der

Autobahn 23 zur Bundesstraße 5 im Rahmen einer Verkehrskontrolle

gleich acht Verkehrssünder abgegriffen - einer von ihnen war so

unglaublich schnell unterwegs, dass ihn das nun einiges kosten wird.



Ihren Blick warfen die Polizisten bei einer Standkontrolle

insbesondere auf die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer und auf

die Einhaltung des Überholverbotes am beschriebenen Übergang. Bei den

acht Verstößen, die sie dabei registrierten, handelte es sich in drei

Fällen um das Nichteinhalten des Überholverbotes, die übrigen fünf

Autofahrer waren zu schnell unterwegs. Einem von ihnen, der fix noch

an seinem Vordermann vorbeiziehen musste - und das besonders rasant

-, blüht allein wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung ein Bußgeld

von 600 Euro, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

Der Mann war mit 161 km/h anstatt der erlaubten 80 unterwegs.



Offenbar verleitet der Übergang von der Autobahn auf die

Bundesstraße zum Fortsetzen der zuvor gefahrenen Geschwindigkeit, so

dass auch künftig an der Stelle mit Verkehrskontrollen zu rechnen ist

- denn ganz ungefährlich ist die Raserei hier nicht.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

