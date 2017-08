Heide: Vermisster ist wieder da

Heide (ots) - Der gestern vom WKK Heide als vermisst gemeldete

Jens Hanf ist wieder da. Nach seinem "Ausflug" ist der Mann am

gestrigen Abend selbständig und wohlbehalten wieder in der Klinik

erschienen.



erstellt am 02.Aug.2017 | 10:13 Uhr