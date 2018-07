Heide: Unfallzeuge gesucht

von shz.de

10. Juli 2018, 12:03 Uhr

Heide (ots) - Am Samstag, den 07. Juli , zwischen 10 und 11 Uhr,

ereignete sich auf dem Marktplatz in Heide (Nordseite, 2. Reihe) ein

kleiner Verkehrsunfall mit Unfallflucht beim Rangieren. Ein Zeuge

hatte den Unfall beobachtet und dem Geschädigten das Kennzeichen des

Verursachers mitgeteilt. Leider wurde der Name des Zeugen nicht

notiert. Die Polizei in Heide bittet deshalb diesen Zeugen, der

vermutlich mit einem schwarzen Pick Up unterwegs war, sich unter

0481-940 zu melden.



Stefan Hinrichs









Rückfragen bitte an:

Stefan Hinrichs

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2002

Mobil: +49 (0) 171 3375356

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell