Heide: Trunkenheit im Verkehr

Avatar_shz von shz.de

17. April 2020, 10:22 Uhr

Heide (ots) - Mit beinahe zwei Promille ist eine Frau in der Nacht zu heute mit einem Auto in Heide unterwegs gewesen. Sie musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen und ihren Führerschein abgeben.



Um 0.25 Uhr fiel einer Streife die auffällige Fahrweise eines Fords in Heide auf. Der Wagen war mit Standlicht, teils mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien unterwegs. In der Meldorfer Straße stoppten die Beamten das Auto schließlich zwecks Kontrolle und stellten bei der Fahrzeugführerin erheblichen Atemalkoholgeruch fest. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,98 Promille, worauf die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe bei der 29-Jährigen anordneten. Die Frau zeigte wenig Verständnis für die Maßnahme und ließ sich die Blutprobe nur unter Einsatz einfacher körperlicher Gewalt eines Beamten entnehmen.



Nach Abschluss aller Maßnahmen übergaben die Einsatzkräfte die Heiderin in die Obhut eines Angehörigen, der zudem die Fahrzeugschlüssel in Empfang nahm. Die Beschuldigte muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.



Merle Neufeld



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010 Mobil: +49 (0) 171 290 11 07 E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/4573392 OTS: Polizeidirektion Itzehoe



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell