Heide: Telefonbetrüger blitzen ab

06. November 2018, 11:13 Uhr

Heide (ots) - In der Nacht zum Montag und am Montagabend haben

Telefonbetrüger in Heide mehrere Bewohner des Stadtteils "Butendiek"

angerufen und versucht, von den zumeist lebensälteren Menschen

Bargeld zu ergaunern. Die Unbekannten scheiterten jedoch an der

Skepsis ihrer Opfer.



Insgesamt sieben Personen im Alter von 56 bis 89 Jahren meldeten

sich bei der Polizei und teilten mit, dass ein fließend Deutsch

sprechender Mann sie angerufen und Auskünfte über ihr Vermögen

verlangt hätte. Hintergrund, so der Unbekannte, sei die Festnahme

eines Straftäters, bei dem man Personaldaten der Anzeigenden gefunden

hätte. Trotz der in zwei Fällen angezeigten Heider Rufnummer des

Gauners schenkte keiner der Angerufenen der Geschichte Glauben. Alle

Geschädigten beendeten schleunigst das Gespräch und legten damit

genau das Verhalten an den Tag, das sie vor Telefonbetrügern schützt.



Tipps zum Schutz vor Telefonbetrügern sind im Internet nachzulesen

unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Pr

aevention/Senioren/_artikel/FalschePolizistenAmTelefon/falschePolizis

tenAmTelefon_start.html



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



