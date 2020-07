Heide: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Avatar_shz von shz.de

07. Juli 2020, 15:23 Uhr

Heide (ots) - Nach dem versuchten Tötungsdelikt in Heide wurde heute Mittag Haftbefehl gegen den 46 jährigen Mann aus Heide erlassen, der gestern Abend auf seine Ehefrau eingestochen haben soll. Wie die Ermittlungen ergaben, ist die 30 jährige aus Furcht aus dem Fenster des 1. Stocks gesprungen. Sie ist inzwischen außer Lebensgefahr. In der Wohnung befand sich zur Tatzeit auch die gemeinsame 9 jährige Tochter, die glücklicherweise vom Tatgeschehen nichts mitbekommen hat. Sie wird nun entsprechend betreut.



