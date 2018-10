Heide: Schuppen brennt komplett nieder

von shz.de

08. Oktober 2018, 10:43 Uhr

Heide (ots) - Samstagnachmittag ist in Heide ein Schuppen aus

bisher ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen und komplett nieder

gebrannt. Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Heider Kripo

übernommen.



Kurz nach 17.00 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Große

Westerstraße aus, weil dort zwischen Wohnhäusern ein Schuppen in

Flammen aufgegangen war. Trotz des schnellen Eingreifens der

Freiwilligen Feuerwehr Heide brannte das Gebäude komplett nieder. An

einem weiteren Schuppen entstand ebenfalls ein Brandschaden im

Bereich des Daches, Scheiben eines angrenzenden Hauses sprangen

aufgrund der Hitzeentwicklung. Die Schadenshöhe dürfte sich nach

ersten Schätzungen auf etwa 7.000 Euro belaufen, die Heider Kripo hat

die Ermittlungen übernommen.



