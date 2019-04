Heide: Randalierer treiben ihr Unwesen

von shz.de

29. April 2019, 08:13 Uhr

Heide (ots) - Am Wochenende haben Randalierer im Heider

Stadtgebiet zahlreiche Fahrzeuge demoliert und damit einen nicht

unerheblichen Sachschaden angerichtet. Die Polizei sucht nun nach

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.



In der Nacht auf den vergangenen Samstag waren Unbekannte im

Bereich Große Westerstraße, Loher Weg und Stettiner Straße unterwegs.

Hier traten sie nach derzeitigen Erkenntnissen von insgesamt dreizehn

geparkten Fahrzeugen Außenspiegel ab. Dass weitere Geschädigte sich

zu Wochenbeginn noch melden, ist nicht auszuschließen. Die

Gesamtschadenshöhe dürfte sicherlich im vierstelligen Bereich liegen.



Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die im

Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen verdächtige Beobachtungen

gemacht haben, sollten sich mit der Polizei in Heide unter der

Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.



Merle Neufeld









