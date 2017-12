Heide: Parkrempler mit 1,7 Promille

von shz.de

erstellt am 04.Dez.2017 | 11:43 Uhr

Heide (ots) - Am Freitagabend hat eine Autofahrerin auf einem

Heider Parkplatz während des Ausparkens einen anderen Wagen

touchiert. Wie sich herausstellte, stand die Dame unter dem

deutlichen Einfluss von Alkohol.



Gegen 20.00 Uhr war ein Geschädigter mit seinem Golf auf dem

Heider Marktplatz unterwegs, um dort einen Parkplatz zu suchen. Als

der Mann dabei den Polo einer 30-Jährigen passierte, fuhr diese

rückwärts aus ihrer Parklücke heraus - offenbar hatte sie das

Fahrzeug des Suchenden übersehen. Es kam zu einer Berührung beider

Autos, wobei an den Volkswagen jeweils kleinere Schäden entstanden.

Im Gespräch mit der Unfallverursacherin stellte der Geschädigte fest,

dass diese nach Alkohol roch - er informierte darauf die Polizei. Ein

Atemalkoholtest bei der Dithmarscherin lieferte einen Wert von 1,7

Promille, worauf sich die Beschuldigte einer Blutprobenentnahme

unterziehen musste. Den Führerschein nahmen die Beamten der Frau ab -

sie wird sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten müssen.



